Ближайшие дни будут переломными: о ситуации в Курской области

Со всей России в регион идут колонны с гуманитарной помощью

Звенья фронтовых штурмовиков идут на "бреющем". Активность российской авиации выросла едва ли не втрое. Залп накрывает солдат ВСУ в "зеленке". На следующем вираже - еще пуск. И видно, как среди деревьев и на дороге горят натовские бронемашины, танки и самоходки.

Очевидно, что ближайшие дни будут переломными. В Курскую область Минобороны перебрасывает резервы. На марше - установки "Град", "Камазы" с боеприпасами, пушки, гаубицы и зенитные установки. Первые отряды подразделений особого назначения уже атакуют боевиков под Суджей. ВСУ действуют малыми диверсионными группами.

Оператор нашего разведывательного дрона зафиксировал, как украинские солдаты зашли в один из населенных пунктов. Обворовали два дома. Забросили в пикап чужое имущество и тут же удрали.

Ракетные войска и авиация, используя корректируемые бомбы, бьют по выявленным позициям украинских боевиков практически круглосуточно. Су-34 сбрасывает на противника оснащенную модулями планирования-коррекции ФАБ-3000. Ее масса - три тонны, половина - это взрывчатое вещество.

"Осуществлялось огневое поражение живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Гоголевка, Меловой, Никольский и на западной окраине Суджи. Также ударами авиации и ракетных войск наносилось поражение резервам противника на территории Сумской области. За сутки потери ВСУ составили более 280 военнослужащих и 27 единиц бронетехники, в том числе 4 танка, 5 бронетранспортеров", - сообщили в Минобороны.

Сергей Долженков - житель Курска. Когда начались бои в приграничных районах, сразу предложил в соцсетях помощь с эвакуацией. Из Суджи вывез семью. В том числе пожилую женщину, люди сами не смогли бы покинуть населенный пункт - тем более когда на окраинах уже шли бои.

Наконец выбраться из зоны боевых действий удалось братии Горнальского Свято-Николаевского мужского монастыря. Он находится буквально в 500 метрах от границы с Украиной и одним из первых принял на себя удар ВСУ прямо во время утренней литургии, которую не прервали даже во время обстрела.

Украинский танк методично бил по монастырю два с половиной часа. Потом еще сутки вокруг взрывались дроны. Люди прятались в подвалах. В момент затишья на четырех машинах решили прорываться. По дороге в Суджу наткнулись на один из украинских отрядов. У монахов отобрали телефоны, ноутбуки, но пропустили.

"Мы отъезжаем только от них, я заворачиваю направо, буквально километр я проехал - из кустов по моей машине отстреливают очередь. Мы едем - там в кустах "Брэдли" стоит, на нас нацелен. Слава Богу, она не отстреляла вообще", - рассказал отец Мелентий.

В результате обстрела погиб блаженный трудник Сергий. В машине своим телом он закрыл двух женщин. Сейчас выжившие монахи в безопасности, в Курске. В область со всех концов страны доставляют гуманитарную помощь - и не только организации. Обычные люди, которые не смогли остаться в стороне, на собственные деньги покупают необходимое и на своих машинах везут в Курск.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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