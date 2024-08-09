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Появились кадры работы Су-34 ВКС России по технике ВСУ на границе Курской области

14:20
  • пятница
  • 09 августа 2024

Использовались авиабомбы с УМПК

Мощный удар по скоплению живой силы и военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области нанесли ВКС России. Кадры боевой работы пилотов опубликовало Минобороны России.

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В военном ведомстве подчеркнули, что экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России использовали  авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции. Это позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.

Боевое задание Су-34 выполнили. Экипажи получили подтверждение от разведки, что цели уничтожены – после чего благополучно вернулись на аэродром вылета.

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