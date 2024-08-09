В Госдуме объяснили, почему России не нужна новая мобилизация

Виктор Заварзин напомнил про успехи ВС России

В России не предвидится новая мобилизация, поскольку необходимости в ней нет. Такое заявление сделал в пятницу, 9 августа, член комитета Государственной думы по обороне Виктор Заварзин.

Как подчеркнул парламентарий в эфире радиостанции "Говорит Москва", комментируя обстановку в зоне специальной военной операции, "там уже есть успехи, работает наша авиация".

Вопрос мобилизации в России даже не стоит, поскольку в зоне СВО "у нас достаточно сил, у нас контрактников под 700 тысяч", отметил Заварзин. Он также выразил уверенность в том, что "в ближайшее время мы должны достичь всех целей, которые доложил начальник генерального штаба".

В июле пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что "о мобилизации вообще никто не разговаривает, речи не идет".

Также в России опровергли слухи о том, что продолжительность срочной службы в армии якобы хотят увеличить до двух лет. Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов подчеркивал, что "никакой логики в этом нет ни со стороны безопасности государства и обеспечения его работоспособности и защиты, ни со стороны простой житейской логики, ни со стороны экономики".

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