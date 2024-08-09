ВСУ, вероятно, стянули военных с других участков фронта

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакуют Курскую область, чтобы скрыть свои провалы в Донбассе. Такое мнение высказал в пятницу, 9 августа, генерал-лейтенант Вооруженных сил Германии в отставке Роланд Катер.

По словам отставного генерала бундесвера, украинские военные пытались доказать, что они все еще могут атаковать, тем более что "ситуация на некоторых участках фронта, в районе Авдеевки и Часова Яра, более чем критическая для ВСУ".

Катер предупредил, что это "небезопасная игра", которая может обернуться против затеявшей ее украинской армии. Поскольку для нападения на Курскую область ВСУ, вероятно, стянули военных с других участков фронта, это даст российской армии шанс стремительно продвинуться вперед, сообщает Die Welt.

Ранее телеканал CNN отмечал, что ВСУ атаковали Курскую область без ясной стратегической цели. Вероятно, решение киевского режима "перебросить большую часть своих скудных военных ресурсов через границу в Россию" было принято "в погоне за заголовками".

Высказывались предположения, что ВСУ пытаются дойти до Курской атомной электростанции, чтобы захватить ее, а потом, возможно, попытаться обменять на Запорожскую АЭС. Однако глава администрации Курчатова Игорь Корпунков рассказал, что сейчас ситуация в городе энергетиков спокойная, хотя в десятках километров ведутся бои. На самой Курской АЭС усилены меры безопасности.

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