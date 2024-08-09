СМИ раскрыли состав атаковавших Курскую область войск ВСУ

Подтверждается участие 80-й воздушно-штурмовой бригады

Основная действующая сила в предпринятой Киевом атаки на Курскую область - элитная 80-я десантно-штурмовая бригада ВСУ. Она действует при поддержке 22-й и 88-й механизированных бригад, сообщает журнал Forbes.

Издание называет 80-ю ДШБ "одной из самых сильных и быстроходных бригад Украины". Отмечено, что численность каждого из трех соединений, плотно укомплектованных западной техникой, составляет около двух тысяч человек. Еще две тысячи человек могут находиться в резерве.

При этом российские военные эксперты подчеркивают, что упоминание бригад вовсе не означает, что в операции участвует все воинское соединение. Речь может идти о нескольких подразделениях из их состава. В Минобороны России заявляли, что 6 августа в Курскую область прорвались около 1000 украинских боевиков.

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