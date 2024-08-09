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Боксера Двали выписали из больницы после после избиения в Крыму

15:13
  • пятница
  • 09 августа 2024

Спортсмену провели операцию

Избитого в Крыму боксера Дмитрия Двали выписали из московской больницы после операции на глазу.

6 августа спортсмену провели операцию, хирургам удалось сохранить глаз. У Двали были разрушены глаз, сетчатка, хрусталик, а также внутренняя сторона оболочки. Не исключено, что через месяц боксеру потребуется вторая операция.  

Процесс восстановления будет проходить под контролем врачей, передает РИА Новости.

Драка с участием Двали произошла 28 июля в Феодосии. 23-летний боксер пошел искупаться и увидел, что на набережной толпа бьет мальчика. Двали с другом заступились за него. В результате драки друг получил серьезный перелом руки, а спортсмен - тяжелую травму глаза. Двали экстренно транспортировали в Москву.

Изначально уголовное дело было возбуждено по статье о хулиганстве, однако затем его переквалифицировали на покушение на убийство. Задержаны девять подозреваемых 1998 и 2003 годов рождения, они арестованы до 29 сентября.

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