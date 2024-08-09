ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Частичное признание не спасло Шамарина от СИЗО

15:19
  • пятница
  • 09 августа 2024

Суд отказался выпустить генерала из-под ареста

Второй западный военный суд отказался выпустить из следственного изолятора заместителя главы Генштаба ВС России генерала Вадима Шамарина по делу о получении взятки.
Генерал Шамарин частично признал вину в коррупции

Постановление 235-го гарнизонного военного суда от 18 июля об избрании меры пресечения в содержания под стражей было решено оставить без изменения — Шамарин останется под арестом до 21 октября, сообщает РИА Новости.

Смягчить меру пресечения не помогло даже частичное признание генералом вины в коррупции: он признался в получении взятки в 19 миллионов рублей, хотя вменяется ему 36 миллионов.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркивал, что борьба с коррупцией — это последовательная и постоянно продолжающаяся работа, причем "ни о какой кампанейщине здесь, конечно же, речи не идет".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Вадим Шамарин
Вадим Шамарин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.