Частичное признание не спасло Шамарина от СИЗО

Суд отказался выпустить генерала из-под ареста

Второй западный военный суд отказался выпустить из следственного изолятора заместителя главы Генштаба ВС России генерала Вадима Шамарина по делу о получении взятки.

Постановление 235-го гарнизонного военного суда от 18 июля об избрании меры пресечения в содержания под стражей было решено оставить без изменения — Шамарин останется под арестом до 21 октября, сообщает РИА Новости.

Смягчить меру пресечения не помогло даже частичное признание генералом вины в коррупции: он признался в получении взятки в 19 миллионов рублей, хотя вменяется ему 36 миллионов.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркивал, что борьба с коррупцией — это последовательная и постоянно продолжающаяся работа, причем "ни о какой кампанейщине здесь, конечно же, речи не идет".

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