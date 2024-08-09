Можно принять участие в 5 номинациях

В 2024 году Международный волонтерский лагерь программы "Волонтеры культуры" национального проекта "Культура" будет проводиться в Краснодарском крае, на базе Государственного музея-заповедника "Фанагория".

В преддверии работы лагеря стартует всероссийская онлайн-акция "Культурный маршрут Фанагории", в рамках которой можно принять участие в 5 номинациях, каждая из которых приурочена к одной из смен Международного волонтерского лагеря.

Для участия в номинации "Классические древности юга России" участникам необходимо воссоздать (дорисовать) первоначальный образ 8 культурных объектов, найденных в волонтерских экспедициях (список объектов будет представлен на портале "Волонтерыкультуры.РФ" и на официальной странице проекта в социальной сети ВКонтакте). К рисунку нужно приложить текст с описанием объекта.

В период с 29 июля по 4 августа 2024 года необходимо опубликовать работу в социальной сети ВКонтакте на стене своей страницы в открытом доступе, указав регион, имя, фамилию, хештег #волонтерыкультурывфанагории.

Подведение итогов – 26 августа. Работы победителей будут представлены в Музее-заповеднике "Фанагория" во время проведения I смены Международного волонтерского лагеря "Античность Юга России".

Для участия в номинации "Воспоминания о Фанагории" участникам необходимо найти в своих архивах фотографии, видеоматериалы или написать краткое эссе о воспоминаниях, связанных с античным памятником на территории России – Фанагорией. В период с 5 по 11 августа 2024 года нужно опубликовать работу в социальной сети ВКонтакте на стене своей странице в открытом доступе, указав регион, имя, фамилию, хештег #волонтерыкультурывоспоминания.

Подведение итогов – 2 сентября. Работы победителей будут представлены в Музее-заповеднике "Фанагория" во время проведения II смены лагеря "Истоки христианства".

Для участия в номинации "Найди Фанагорию" участникам нужно найти объекты или посетить места, связанные с Фанагорией. Это могут быть достопримечательности, музейные предметы, скульптуры, книги, содержащие тематические тексты и иллюстрации и т. д. Необходимо сфотографироваться с объектом или на его фоне и кратко описать знакомство с изображенным предметом. В период с 12 по 18 августа 2024 года опубликовать фотографию в социальной сети ВКонтакте на стене своей страницы в открытом доступе, указав регион, имя, фамилию, хештег #волонтерыкультурырядомстобой.

Подведение итогов – 9 сентября. Работы победителей будут представлены в Музее-заповеднике "Фанагория" во время проведения III смены "А. В. Суворов. Объединение древних берегов".

Для участия в номинации "Истории казачьих песен" участникам необходимо исполнить казачью песню, которая рассказывает о быте, традициях и обычаях казачества. В период с 19 по 25 августа 2024 года нужно опубликовать видеозапись с исполнением в социальной сети ВКонтакте на стене своей страницы в открытом доступе, указав регион, имя, фамилию, хештег #волонтерыкультурыпесниказаков.

Подведение итогов – 16 сентября. Работы победителей будут представлены во время проведения IV смены "Казачество на Кубани" в Музее-заповеднике "Фанагория".

Для участия в номинации "По тропам Фанагории" участникам необходимо создать культурный маршрут по Фанагории и проявить творческую фантазию. Маршрут может быть любым – пешеходным, велосипедным, основанным по мотивам художественных произведений. В период с 26 августа по 1 сентября 2024 года опубликовать работу в социальной сети ВКонтакте на стене своей страницы в открытом доступе, указав регион, имя, фамилию, хештег #волонтерыкультурытропы.

Подведение итогов – 23 сентября. Работы победителей будут представлены во время проведения V смены "Крымский мост. История вокруг нас" в Музее-заповеднике "Фанагория".

Все работы будет оценивать экспертная комиссия, состоящая из деятелей культуры и искусства России. Эксперты выберут по 10 лучших работ в каждой номинации, которые будут размещены на портале "Волонтерыкультуры.РФ" и в группе "Волонтеры культуры" в социальной сети ВКонтакте. Победители акции будут награждены памятными призами от программы "Волонтеры культуры".

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