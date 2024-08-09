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Авербух рассказал о состоянии Арзамасовой после родов

15:19
  • пятница
  • 09 августа 2024

Фигурист стал отцом в третий раз

Накануне, 8 августа, Лиза Арзамасова родила второго ребенка от тренера, продюсера, фигуриста Ильи Авербуха. На сей раз у них появилась дочь. Счастливые родители назвали малышку Лией. Журналисты связались с прославленным спортсменом, чтобы поздравить его с радостным событием.

"Бесконечно счастлив!.. Девочка родилась весом 3300 граммов, ростом 52 сантиметра", - объявил счастливый фигурист.

Он поблагодарил врачей, ведущих Лизу Арзамасову, а также рассказал о самочувствии любимой супруги. Авербух отметил, что она себя чувствует "уже очень достойно", передает Starhit.

Теперь он готовится к выписке Лизы Арзамасовой из роддома. По его словам, это случится через 5-6 дней.

Напомним, что у Авербуха и Арзамасовой есть сын Лев. Мальчику на днях исполнится три года. Кроме того, от предыдущего брака у фигуриста есть взрослый сын Мартин.

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