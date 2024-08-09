Попытки контратак провалились
Российские военные ведут бой с подразделениями Вооруженных сил Украины на севере населенного пункта Нью-Йорк в Донецкой народной республике. ВСУ предприняли попытки контратаковать, однако безуспешно, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
Украинские солдаты между Нью-Йорком и Торецком оказались в плачевном положении, приводит слова советника главы ДНР РИА Новости. По его данным, российские военные продолжают успешное наступление на этом направлении.
Как ранее сообщили в ДНР, подразделения ВСУ в Нью-Йорке попали в клещи. Уточнялось, что украинские военные оказались в тяжелом положении.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram