Попытки контратак провалились

Российские военные ведут бой с подразделениями Вооруженных сил Украины на севере населенного пункта Нью-Йорк в Донецкой народной республике. ВСУ предприняли попытки контратаковать, однако безуспешно, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Украинские солдаты между Нью-Йорком и Торецком оказались в плачевном положении, приводит слова советника главы ДНР РИА Новости. По его данным, российские военные продолжают успешное наступление на этом направлении.

Как ранее сообщили в ДНР, подразделения ВСУ в Нью-Йорке попали в клещи. Уточнялось, что украинские военные оказались в тяжелом положении.

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