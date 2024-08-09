В Москве с начала года построили 48 социальных объектов

общая площадь превышает 450 тысяч квадратных метров

С начала 2024 года в столице построили 48 социальных объектов: 23 школы и детсадов, восемь объектов здравоохранения, 10 спортивных объектов, а также семь объектов культуры.

До конца года планируется завершить строительство флагманского центра ГКБ имени Буянова и Ледового дворца в Мневниковской пойме, сообщил заместитель мэра Владимир Ефимов. В Северном Бутове и Южном Медведкове появятся культурно-досуговые центры.

"Социальная инфраструктура столицы развивается как за счет средств городского бюджета, так и благодаря частным инвестициям", - отметил он.

Все проекты реализуются в районах с уже сложившейся застройкой, чтобы у жителей новых кварталов была вся необходимая инфраструктура в шаговой доступности, рассказал председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков. Общая площадь объектов социального назначения, получивших разрешение на ввод с начала года, превышает 450 тысяч квадратных метров.

Также в Москве продолжается строительство многопрофильного комплекса Детской городской клинической больницы святого Владимира и двух корпусов Московской городской онкологической больницы № 62. Их строительство планируют завершить в следующем году.

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