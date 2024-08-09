ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Госдуме назвали атаку ВСУ на Курскую область точкой в вопросе переговоров

15:41
  • пятница
  • 09 августа 2024

После такого теракта говорить не о чем

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Курской области ведут себя как террористы, а вести переговоры с террористами нельзя. Такое заявление сделал в пятницу, 9 августа, заместитель главы думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
В ФРГ рассказали, как атака на Курскую область может обернуться против ВСУ

Парламентарий отметил в интервью НСН, что киевскому режиму, как и всем террористам, "нельзя верить, у них совсем другие планы и цели". Это ставит точку в вопросе возобновления мирных переговоров с Украиной.

Водолацкий также заявил, что атаки ВСУ на Курскую область подтвердили необходимость создания санитарной зоны в интересах жителей России, причем нужно учесть дальнобойность вооружений, которыми Запад снабдил украинских боевиков.

Тем временем глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что "мы четко понимаем, что никакого смысла в каких-либо переговорах" нет, поскольку "мы не видим в этом результата, который нужен Украине".

До этого украинский президент Владимир Зеленский допустил возвращение к переговорам с российскими властями, даже несмотря на собственный запрет.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Переговоры
Переговоры
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.