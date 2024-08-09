После такого теракта говорить не о чем

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Курской области ведут себя как террористы, а вести переговоры с террористами нельзя. Такое заявление сделал в пятницу, 9 августа, заместитель главы думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Парламентарий отметил в интервью НСН, что киевскому режиму, как и всем террористам, "нельзя верить, у них совсем другие планы и цели". Это ставит точку в вопросе возобновления мирных переговоров с Украиной.

Водолацкий также заявил, что атаки ВСУ на Курскую область подтвердили необходимость создания санитарной зоны в интересах жителей России, причем нужно учесть дальнобойность вооружений, которыми Запад снабдил украинских боевиков.

Тем временем глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что "мы четко понимаем, что никакого смысла в каких-либо переговорах" нет, поскольку "мы не видим в этом результата, который нужен Украине".

До этого украинский президент Владимир Зеленский допустил возвращение к переговорам с российскими властями, даже несмотря на собственный запрет.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram