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Москвичей предупредили о вероятности радиационного тумана

15:53
  • пятница
  • 09 августа 2024

В столице сложатся условия для его появления

Радиационный туман смогут увидеть жители столицы и области в ближайшие дни. Об этом в пятницу, 9 августа, рассказал начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.

По словам эксперта, в столичном регионе по ночам фиксируются довольно низкие температуры — 12-16 градусов выше нуля, а в первые дни следующей недели они могут оказаться еще ниже — 9-12 градусов. При этом дневные температуры будут достаточно высокими, что формирует условия для появления радиационного тумана. Как пояснил Цыганков, он возникают, когда после холодной ночи наступает теплый день. На рассвете достигается точка росы, потом солнце восходит — туман рассеивается.

Возможен такой туман и вечером — "когда прошел дождь, много влаги, тепло, небо чистое, солнце начинает садиться и резко падает температура", цитирует специалиста АГН "Москва".

Ранее главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что обычно в Москве случаются заморозки в первых числах сентября — это может повториться и предстоящей осенью, хотя однозначно говорить об этом пока рано.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупреждал, что август в Центральной России не сулит аномальную жару, температура ожидается близкой к многолетней норме. Наряду с этим прогнозируется дефицит осадков в 20%.

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