ВШЭ проведет Всероссийский кейс-чемпионат по экономике и предпринимательству

Регистрация пройдет до 3 октября

20 августа 2024 года Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики открывает регистрацию на 5-й сезон Всероссийского кейс-чемпионата школьников по экономике и предпринимательству.

Регистрация пройдет на сайте соревнования до 3 октября 2024 года.

К участию в кейс-чемпионате приглашаются школьники 9-11 классов и студенты любого курса техникума или колледжа России. Командам предстоит пройти квалификационное тестирование, решить кейс или разработать собственный бизнес-проект, защитить результат перед профессиональными экспертами. Победители региональных кейс-чемпионатов будут приглашены на финальный кейс- чемпионат в Москве.

Дипломанты кейс-чемпионата получают дополнительные баллы при поступлении в ведущие вузы страны, право обучения в Высшей школе экономики за счет средств университета, а став студентами - возможность получить грант Президента Российской Федерации. Команды, представившие лучшие проекты, получат экспертную, консультационную и, возможно, финансовую поддержку от бизнес-партнеров по доработке и запуску проектов Кейс-чемпионат - это еще и возможность для студентов и преподавателей вузов, сотрудников компаний и стартапов попробовать себя в качестве ментора команд, подробности и регистрация по ссылке.

Кейс-чемпионат проводится но инициативе Министерства экономического развития Российской Федерации при широкой поддержке бизнес структур.

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