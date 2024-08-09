Дана Борисова после уколов для похудения стала слепнуть и терять сознание

Телеведущая испугалась и перестала пользоваться препаратом

Когда-то Дана Борисова была одной из самых красивых и популярных телеведущих. Сейчас она ушла в тень, однако недавно произвела фурор в Сети, когда появилась на публике с изменившейся фигурой. Было заметно, что Дана сильно похудела. Она не стала скрывать, что прибегла к широко известному препарату для диабетиков, который невероятно популярен среди здоровых людей. Они используют его для похудения, хотя известно, что у него множество побочных эффектов, если им пользуются не диабетики.

Самое интересное, что этим средством для похудения воспользовалась и дочь Даны Борисовой Полина. В новом интервью телеведущая призналась, что сделала всего два укола, но ей хватило, чтобы начались "жуткие побочки".

"Меня постоянно тошнило, я дважды теряла сознание и даже начала слепнуть. Я шла по улице и вдруг перед глазами — полный туман. Никому этот препарат не советую. У дочки, к счастью, ничего этого не было, но, когда у меня стали проявляться первые признаки побочек, я очень за нее испугалась", - призналась Дана Борисова.

Телеведущая не скрывает, что раньше делала пластику, чтобы похудеть. Она открыто говорит о своих манипуляциях с внешностью. Например, Дана призналась, что намерена в скором времени сделать блефаропластику.

"С лицом я никаких операций не делала. Только всякие косметологические операции: аппаратные, инъекционные, лазерные. Вот их я обожаю", - сообщила ведущая в беседе с lady.mail.ru.

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