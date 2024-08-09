НАТО усомнилась в способности Восточной Европы воевать с Россией

Сначала надо набрать до полусотни бригад

Страны Восточной Европы не могут подготовиться к военному конфликту с Россией, вероятность которого становится все более очевидной. Проблема в том, что они испытывают трудности с пополнением рядов своих вооруженных сил – притом, что для противостояния с Москвой им потребуется от 35 до 50 дополнительных бригад, передает агентство Reuters.

По данным экспертов, Прага уже несколько лет не может достичь целевых показателей по пополнению армии и с трудом поддерживает численность войск. Проблемы с набором военнослужащих испытывают Венгрия, Польша, Румыния и Словакия.

Ранее агентство сообщало со ссылкой на неназванного военного НАТО, что альянс разрабатывает обновленные военные планы с учетом опыта конфликта на Украине. Подразумевается, что блоку потребуются до 50 дополнительных бригад, чтобы отразить гипотетическое наступление со стороны России.

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