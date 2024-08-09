Известные бренды тампонов провоцируют рак и бьют по сердцу

Появилась тревожная информация

В Сети распространились данные, что якобы самые популярные бренды женских гигиенических средств, в частности, тампонов, содержат в себе чуть ли не половину таблицы Менделеева. Там обнаружили превышение нормы мышьяка, бария, кальция, кадмия, кобальта, хрома, меди, железа, марганца, ртути, никеля, свинца, селена, стронция, ванадия и цинка, сообщает телеграм-канал Mash.

Все дело в халатности на производстве, причем не в каком-то конкретном месте, а по всему миру. Например, хлопок, который идет на изготовление тампонов, растет рядом с заводами, оперирующими различными металлами. А еще на фабриках специально добавляют в женские гигиенические средства отбеливатели, краски и антибактериальные средства.

В результате входящие в состав тампонов металлы и прочие вредные примеси могут негативно влиять на женское здоровье, вызывая бесплодие и рак, угрожая сердцу и эндокринной и нервным системам и даже в некоторых случаях разъедают микрофлору половых органов.

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