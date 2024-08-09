ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Известные бренды тампонов провоцируют рак и бьют по сердцу

16:09
  • пятница
  • 09 августа 2024

Появилась тревожная информация

В Сети распространились данные, что якобы самые популярные бренды женских гигиенических средств, в частности, тампонов, содержат в себе чуть ли не половину таблицы Менделеева. Там обнаружили превышение нормы мышьяка, бария, кальция, кадмия, кобальта, хрома, меди, железа, марганца, ртути, никеля, свинца, селена, стронция, ванадия и цинка, сообщает телеграм-канал Mash.

Все дело в халатности на производстве, причем не в каком-то конкретном месте, а по всему миру. Например, хлопок, который идет на изготовление тампонов, растет рядом с заводами, оперирующими различными металлами. А еще на фабриках специально добавляют в женские гигиенические средства отбеливатели, краски и антибактериальные средства.

В результате входящие в состав тампонов металлы и прочие вредные примеси могут негативно влиять на женское здоровье, вызывая бесплодие и рак, угрожая сердцу и эндокринной и нервным системам и даже в некоторых случаях разъедают микрофлору половых органов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Гигиенический тампон
Гигиенический тампон
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.