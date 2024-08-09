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Названа колоссальная сумма общих потерь ВСУ за неделю

16:43
  • пятница
  • 09 августа 2024

Обнародовано сообщение Минобороны

Группировка "Север" за неделю довела количество потерь у противника до 945 на курском направлении и до 1 650 на волчанском и липцовском, группировка "Запад" - до 3 260, "Юг" - 4 240, "Центр" - 2 520, "Восток" - 760 и "Днепр" - 550. Таким образом, общие потери ВСУ составили около 13 925 военных, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минобороны.

Ранее стало известно о наращивании сил против ВСУ в Суджанском районе Курской области. Меж тем появилась информация, что Вооруженные силы Украины атакуют Курскую область, чтобы скрыть свои провалы в Донбассе. Такое мнение высказал в пятницу, 9 августа, генерал-лейтенант Вооруженных сил Германии в отставке Роланд Катер.

Напомним, ситуация на границе Курской области резко обострилась еще  августа. ВСУ предприняли беспрецедентную атаку, в результате которой в регионе объявили режим ЧС. Однако российским военным удалось остановить наступление противника.

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