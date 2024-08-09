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Сын Михаила Круга: "Отец приходит во сне в самых трудных ситуациях"

17:12
  • пятница
  • 09 августа 2024

Наследник пошел по стопам именитого родителя

Младший сын Михаила Круга Александр прославился после участия в шоу "Фабрика звезд" на ТНТ. Вместе с матерью Ириной Круг он живет в Твери, где его узнают на улицах и просят сфотографироваться. Однако Александр получает не только комплименты. Его еще и критикуют.

"Многие мне говорят, мол, не похож, не пой. Но я буду петь все равно! Спасибо этим гневным комментаторам, которые заставляют меня работать еще лучше", - заявил Александр.

Он признался, что хотя с момента смерти отца прошло более 20 лет, связь с ним не утрачена. Недавно Александр посетил могилу отца на Дмитрово-Черкасском кладбище Твери, и с ним там случилась мистическая история.

"Вдруг на памятник сел огромный белый голубь. Он оставался там все время, пока я был у памятника", - сообщил наследник Круга "Миру новостей".

Александр признался: "Он приходит во сне в самых трудных ситуациях - и мне, и маме".

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