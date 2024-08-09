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Мурашко рассказал о состоянии пострадавших от ударов по Курской области

17:04
  • пятница
  • 09 августа 2024

В стационаре находятся более 50 человек

55 пострадавших при обстрелах Курской области со стороны ВСУ Украины находятся в стационарах, состояние 12 из них оценивается как тяжелое, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Кроме того амбулаторная помощь оказана 20 пострадавшим, в том числе двоим детям. Их отправили на лечение в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что семьям погибших в Курской области выплатят по 1,5 млн рублей. Для тех, кто получил средний или тяжкий вред здоровью, предусмотрена компенсация в размере 600 тысяч рублей. В случаях легкого вреда здоровью выплатят по 300 тысяч.

Отметим, что обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

Напомним, 6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление на приграничные районы Курской области. Их продвижение вглубь территории России остановлено, заявили в Генштабе.

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