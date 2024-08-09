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Врач назвал тех, кому не следует есть арбузы

17:41
  • пятница
  • 09 августа 2024

Не для всех эта ягода полезна

Несмотря на то, что у арбуза много полезных свойств, есть категория людей, кому его есть нежелательно. Например, стоит быть осторожнее тем, у кого в крови высокое содержание калия. Чтобы не получить аритмию, этим людям следует есть не более 200 г ягоды в день.

А еще арбуз может привести к быстрому повышению сахара в крови и скачкам энергии, что опасно при избыточной массе тела, ожирении и сахарном диабете.

"Арбуз — это источник фруктозы, дающей большую нагрузку на печень. Ведь именно печень занимается переработкой этого быстрого углевода. Поэтому будьте осторожны, употребляя сладкую ягоду при гепатите и циррозе", - сообщила врач Евгения Мельникова "Газете.ru".

Отметим, что есть несколько признаков, как отличить хороший арбуз от нитратного. В частности, стоит обратить внимание на размер ягоды: она не должна быть ни слишком большой, ни слишком маленькой. У нитратного арбуза поверхность среза гладкая и глянцевая, тогда как у нормального она должна искриться крупинками. А если разрезанная ягода имеет кисловатый запах, есть его точно нельзя.

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