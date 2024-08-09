Рэпер Рич посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту

Артист поделился впечатлениями

Музыкант, рэп-исполнитель Рич признался, что он в полном восторге. "Ты приходишь и видишь высокие технологии, все очень здорово. Есть психологи, медики, люди смотрят телевизор, играют в игры, для меня это поразительно. Я очень рад, что мы достигли таких высот", - поделился впечатлениями артист.

Он отметил важность и статусность профессии военного и признался, что старается своим творчеством продвигать идею служения Родине. "Это самое святое, что человек может в своей жизни сделать", - убежден исполнитель.

Примечательно, что для работы с кандидатами разработали специальное программное обеспечение. А в пункте отбора работают более 100 человек, начиная с сотрудников военного комиссариата Москвы и заканчивая нотариусом.

Напомним, что единый пункт отбора на военную службу по контракту расположен на ул. Яблочкова, д. 5, стр. 1 и работает он каждый день. Записаться на прием можно и онлайн на портале mos.ru. Помимо этого, на вопросы ответит чат-бот @MskContract_bot в мессенджере Telegram.

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