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Собянин наградил победителей московского конкурса лучших строительных проектов 2023 года

18:07
  • пятница
  • 09 августа 2024

Мэр поблагодарил столичных специалистов и пожелал им новых достижений в профессии

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с Днем строителя тех, кто с каждым днем делает столицу все комфортнее.

На торжественном вечере в "Зарядье" глава города вручил награды авторам лучших проектов. Лауреат среди учебно-образовательных учреждений - многофункциональный научный корпус МГТУ имени Баумана. Инфекционная клиническая больница №1 признана лучшей среди лечебно-оздоровительных объектов.

Мэр поблагодарил столичных специалистов и пожелал им новых достижений в профессии: "Московские строители делают свою работу качественно и профессионально. И от имени всех москвичей я благодарю вас за вашу работу, за ваш талант и душу, которую вы вкладываете в строительство нашего замечательного, любимого города. Спасибо вам огромное, с праздником".

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