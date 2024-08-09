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Более 5 тысяч жителей ЮАО поддержали идею создания "перехватывающих" центров для детей

18:14
  • пятница
  • 09 августа 2024

У мам появилась новая возможность отдохнуть

Более пяти тысяч жителей районов Братеево, Зябликово и Москворечье-Сабурово поставили подписи за создание в Южном административном округе столицы перехватывающих центров для детей "Мамин час". Граждане высказали пожелания, чтобы такие центры находились либо в крупных торговых точках, либо в районных досуговых центрах.

Также москвичи выразили пожелания, чтобы там с детьми проводились развивающие и спортивные занятия, а также уделялось внимание интеллектуальным и познавательным играм. Кроме того, для большинства родителей важно, чтобы подобные центры находились в шаговой доступности от дома и в них работали профессиональные педагоги.

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