Более 5 тысяч жителей ЮАО поддержали идею создания "перехватывающих" центров для детей

У мам появилась новая возможность отдохнуть

Более пяти тысяч жителей районов Братеево, Зябликово и Москворечье-Сабурово поставили подписи за создание в Южном административном округе столицы перехватывающих центров для детей "Мамин час". Граждане высказали пожелания, чтобы такие центры находились либо в крупных торговых точках, либо в районных досуговых центрах.

Также москвичи выразили пожелания, чтобы там с детьми проводились развивающие и спортивные занятия, а также уделялось внимание интеллектуальным и познавательным играм. Кроме того, для большинства родителей важно, чтобы подобные центры находились в шаговой доступности от дома и в них работали профессиональные педагоги.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram