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Мессенджер Signal заблокирован в России

19:17
  • пятница
  • 09 августа 2024

Роскомнадзор объяснил свое решение

Мессенджер Signal заблокирован в России за нарушение законодательства. Об этом сообщил Роскомнадзор. В ведомстве уточнили, что не были выполнены требования, которые необходимы для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, сообщает РИА Новости.

Ранее, по данным сервиса "Сбой.РФ", в работе мессенджера фиксировались сбои, уточняет ТАСС.

К слову, накануне, 8 августа, популярный видеохостинг YouTube не открывался в интернет-браузерах на персональных компьютерах в России. До этого власти предупреждали о замедлении работы видеосервиса.

Ранее председатель думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что скорость загрузки YouTube может снизиться до 70%. Это сопряжено, прежде всего, с действиями (а точнее, бездействием) самого сервиса, администрация которого якобы не считала нужным вкладываться в российскую инфраструктуру.

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