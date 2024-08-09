Эксперт объяснил, почему Камала Харрис не сможет стать президентом США

Он отметил слабые стороны политика

В ноябре в Америке состоятся президентские выборы. За кресло главы государства борются республиканец Дональд Трамп и демократ Камала Харрис, занявшая место действующего американского лидера Джо Байдена, который недавно объявил о своем решении сойти с президентской гонки.

Говорят, такой ход ему настоятельно посоветовали сделать после провальных дебатов с Дональдом Трампом. Зрители раскритиковали Джо Байдена, который, по их мнению, запинался, терял нить разговора, а в конце и вовсе лишь с помощью жены спустился по лестнице.

Однако поговаривают, что и у преемницы Байдена Камалы Харрис есть серьезные проблемы с ораторским искусством.

"Камала Харрис не может вести пресс-конференцию даже пять минут. Америка, задумайся: как тобой может управлять человек, который не выдерживает и десяти минут с репортерами", - заявил бывший старший советник Дональда Трампа в Белом доме Стивен Миллер телеканалу Fox News.

Он отметил, что Камала Харрис в общении с журналистами якобы часто путалась в словах и уходила от ответов на неудобные вопросы. При этом Миллер поставил ей в пример Дональда Трампа. По его мнению, тот мог часами общаться с аудиторией, причем прямо отвечать на вопросы и оппонентов, тем самым давая понять, что не боится поднимать самые острые вопросы.

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