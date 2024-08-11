Бойцы сражаются за мир в Донбассе

Новые примеры мужества и героизма наших военнослужащих в зоне проведения спецоперации. Старший лейтенант Азамат Наркулов, вытесняя противника из населённого пункта, оперативно оценил обстановку, грамотно поставил задачи личному составу и повёл роту в атаку. Подобравшись к позициям ВСУ, Азамат вместе с подчинёнными приступили к штурму.

В ходе боя враг, застигнутый врасплох, потерял большое количество живой силы и был вынужден отступить. А наши военнослужащие полностью освободили населённый пункт от вооружённых формирований ВСУ.

Штурмовая группа под командованием младшего сержанта Александра Матюгина, вытесняя украинские вооружённые формирования из лесного массива на стратегически важном направлении, обнаружила опорный пункт боевиков, минно-взрывные заграждения и замаскированные огневые точки.

Проведя разведку с помощью беспилотника, Александр передал координаты противника на командный пункт. Наши артиллеристы нанесли мощный удар по объектам неонацистов, а затем в бой вступили штурмовики, вызвав панику в рядах ВСУ, сообщает "ТВ Центр".

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