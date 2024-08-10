Мастер яркого слова: Алексею Пушкову - 70

Творческий путь журналиста и политика

Сегодня 70-летний юбилей отмечает российский государственный и общественный деятель, сенатор и журналист Алексей Пушков. Его авторская программа "Постскриптум" выходит на канале "ТВ Центр" больше 25 лет. Журналистская деятельность Алексея Константиновича отмечена целым рядом профессиональных премий, а работа на посту сенатора - высокими государственными наградами, в том числе, орденами "За заслуги перед Отечеством".

Из окна рабочего кабинета - вид на главные символы страны и Арбатские переулки. По крыше Алексей Пушков с лёгкостью узнаёт дома, с которыми связана жизнь. Этот московский дворик, увековеченный Василием Поленовым, там, где его школа. Шпиль МИДа – точка профессионального отсчёта.

Его жизнь началась в Пекине, детство прошло в Париже, юность и студенческие годы - в Москве. Он работал в разных городах мира, где в дискуссиях и словесных пикировках отбивал атаки на родную страну. Сегодня ничего не изменилось. Аудитория, как и прежде - весь мир.

Больше четверти века признанный эксперт с международным авторитетом Алексей Пушков ещё и бессменный автор и ведущий аналитической программы "Постскриптум". Каждую субботу он объясняет, что стоит за тем или иным событием в мировой политике.

"Нельзя дать грамотную оценку, если не знаешь, как всё устроено. Я пытаюсь вычленить важное, снять шелуху слов. У Поля Элюара было такое выражение: "пыль умирающих слов". Вот эту пыль я пытаюсь стряхнуть", - говорит председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ, сенатор Российской Федерации Алексей Пушков.

За час десять, пока длится эфир авторской программы, Алексей Пушков анализирует "театр человеческих страстей". Он уверен - за всеми процессами даже в глобальной политике стоит человек. И содержание разговора на протяжении десятилетий зрителю явно по душе: рейтинг программы - стабильно высокий.

"Президент одной нашей национальной республики сказал: "А почему вашей программы не было на той неделе?". Говорю: "Майские праздники". Он говорит: "Ты, пожалуйста, так больше не делай. А то, когда я тебя не вижу на экране, я не знаю, как мне жить",- делится воспоминаниями Пушков.

Что телевидение когда-нибудь станет одной из его ипостасей потомственный дипломат Алексей Пушков и представить не мог. 15-летний юноша мечтал изучать акул. Ещё неплохо играл в футбол, взахлёб читал, изучал историю, иностранные языки… Словом, обладал всем арсеналом знаний для продолжения династии.

"Я ушёл в мир акул политических. Бизнес-акул, информационных акул. Поскольку я профессионально занимаюсь противодействую социальному злу, они мне были по-своему интересны", - признаётся журналист.

Окунувшись в мир международной журналистики и политологии, наблюдал их очень близко: Клинтон, Жискар д'Эстен, Джонсон, Сорос... Он был на конференции по разоружению в ООН. Участвовал в дискуссии о расширении НАТО, выступал на Давосском форуме и в западных университетах. Писал речи руководителям страны. Опыт политолога помог в работе в ПАСЕ. Когда страну лишили права голоса, стал инициатором выхода России из ПАСЕ.

Его максимы - не идти против себя, стараться не подводить других, ценить время и любимых. Семья – необходимое условие существования. Любимая жена, дочь, внучки - надёжный тыл.

"Надо увлекаться жизнью. Жизнь, природа, путешествия, близкие, подрастающее новое поколение в твоей семье - ему надо передавать, его нужно взращивать, как цветы. Не надо ни от чего отказываться. Но всему надо знать цену. Как и себе", - уверен юбиляр.

Лучше и не скажешь. С юбилеем!

Анастасия Мартынова, «ТВ Центр»

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