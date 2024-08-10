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В трёх регионах России введён режим КТО

08:11
  • суббота
  • 10 августа 2024

Он коснётся четырёх миллионов человек

В Белгородской, Курской и Брянской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Как подчеркнули в Национальном антитеррористическом комитете, украинскими военными и спецслужбами была предпринята беспрецедентная попытка дестабилизации обстановки в ряде регионов нашей страны.

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В связи с чем на указанных территориях применяются необходимые меры и временные ограничения, направленные на обеспечение безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов. В зоне КТО будет проводиться проверка документов и досмотр автомобилей. Также ограничат движение транспортных средств и пешеходов. В трёх регионах такой правовой режим коснется около четырёх миллионов человек.

6 августа украинские войска предприняли попытку прорыва в Курскую область. Армия России предотвратила их продвижение вглубь страны. Сейчас идёт вытеснение противника с приграничных территорий.

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