За ночь над российскими регионами сбиты 32 беспилотника ВСУ

Пострадавших нет

Средства ПВО перехватили и уничтожили этой ночью 32 украинских беспилотника. Из них 26 были сбиты над Курской областью и шесть - над Ярославской, сообщило Минобороны.

В свою очередь, губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что украинские дроны пытались атаковать одно из предприятий в регионе. На месте их падения разрушений и пострадавших нет.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.

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