Уничтожены украинские беспилотники над Курской областью

Сработали средства ПВО

В Минобороны России рассказали об уничтожении четырех украинских беспилотников над Курской областью.

"9 августа около 19:00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области", - сообщил ТАСС со ссылкой на ведомство.

Отметим, что еще в ночь на 9 августа вооруженные силы Украины предприняли попытки совершить террористическую атаку на территории России. Дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря были уничтожены семь безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крымского полуострова.

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