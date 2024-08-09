Уничтожены украинские беспилотники над Курской областью

Сработали средства ПВО
В Минобороны России рассказали об уничтожении четырех украинских беспилотников над Курской областью.
"9 августа около 19:00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области", - сообщил ТАСС со ссылкой на ведомство.
Отметим, что еще в ночь на 9 августа вооруженные силы Украины предприняли попытки совершить террористическую атаку на территории России. Дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря были уничтожены семь безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крымского полуострова.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram