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Разбился пассажирский самолет в Бразилии

20:30
  • пятница
  • 09 августа 2024

Борт вмещает несколько десятков человек

Пассажирский самолет, вмещающий 68 человек, потерпел крушение в бразильском муниципалитете Виньеду, передает ТАСС. Трагедия произошла в штате Сан-Паулу.

Портал G1 опубликовало видео предположительно этой самой авиакатастрофы. На кадрах видно, как самолет в воздухе вначале начинает крутиться вокруг своей оси, потом падает, и над землей поднимается дым.

По некоторым данным, на борту разбившегося самолета находились 58 пассажиров и четыре члена экипажа. Информации о жертвах или пострадавших портал не приводит.

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Пассажирский самолет
Пассажирский самолет
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