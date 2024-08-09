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Цены на газ подскочили: говорят о неочевидной выгоде в результате боев в Курской области

21:03
  • пятница
  • 09 августа 2024

Появились сенсационные данные

События, которые развернулись в последние дни в районе Суджи в Курской области, привели к резкому скачку цен на природный и сжиженный газ. Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов в Telegram-канале компании теперь задается вопросом, кому это может быть выгодно.

Еще интересно то обстоятельство, что в настоящее время на газовых объектах в Норвегии проводятся плановые профилактические работы, отмечает РИА Новости.

А ведь газ для транзита в Европу по территории Украины подается как раз через газоизмерительную станцию "Суджа". Примечательно, что в настоящее время он единственный коридор на Запад. 

Напомним, ситуация на границе Курской области резко обострилась еще 6 августа. ВСУ предприняли беспрецедентную атаку, в результате которой в регионе объявили режим ЧС. Однако российским военным удалось остановить наступление противника.

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