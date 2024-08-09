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Америка объявила о новой военной помощи Украине

21:24
  • пятница
  • 09 августа 2024

В пакет войдут вооружения на сумму 125 миллионов долларов

Координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби объявил о новом пакете помощи Киеву. В него войдут ракеты Stinger, боеприпасы для артиллерии и бронебойные системы.

Кроме того, Украина получит многоцелевые радары, санитарные машины, боеприпасы для стрелкового оружия и для реактивных систем залпового огня HIMARS, системы Javelin и ракеты Tow, артиллерийские снаряды калибров 155 мм и 105 мм, сообщает РИА Новости. А еще Киеву передадут оборудование и боеприпасы для осуществления подрывов. Сообщается, что передача вооружений оценивается в 125 миллионов долларов.

Ранее стало известно, что на днях Украина получила самолеты F-16. 

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