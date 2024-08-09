Президент Сербии Вучич сообщил о предупреждении России о госперевороте

Якобы к этому делу имеют отношение западные страны

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Россия предупредила руководство страны о готовящихся в республике массовых беспорядках, организаторами которых выступают представители западных стран.

"Те, кто фантазируют, что добьются чего-то силой, - ничего не добьются. Сербия неустанно движется вперед, и они не могут ее остановить и не остановят. И никогда больше ее не остановят. Это мое послание всем, и людям не нужно беспокоиться и переживать", - приводит слова главы государства ТАСС.

Ранее Вучич утверждал, будто Запад готовится к прямому вооруженному конфликту с Россией, хотя "в данный момент не готовы" к такому сценарию. По его словам, западные государства предпочли бы "воевать дистанционно, через кого-то другого, вкладывать деньги и так далее".

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