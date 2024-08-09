ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Президент Сербии Вучич сообщил о предупреждении России о госперевороте

21:47
  • пятница
  • 09 августа 2024

Якобы к этому делу имеют отношение западные страны

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Россия предупредила руководство страны о готовящихся в республике массовых беспорядках, организаторами которых выступают представители западных стран.

"Те, кто фантазируют, что добьются чего-то силой, - ничего не добьются. Сербия неустанно движется вперед, и они не могут ее остановить и не остановят. И никогда больше ее не остановят. Это мое послание всем, и людям не нужно беспокоиться и переживать", - приводит слова главы государства ТАСС.

Ранее Вучич утверждал, будто Запад готовится к прямому вооруженному конфликту с Россией, хотя "в данный момент не готовы" к такому сценарию. По его словам, западные государства предпочли бы "воевать дистанционно, через кого-то другого, вкладывать деньги и так далее".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Президент Сербии Александар Вучич
Президент Сербии Александар Вучич
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.