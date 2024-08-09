Россия уведомила МАГАТЭ о ситуации на Курской АЭС

Фактов прямого обстрела объекта пока не зафиксировано

Как сообщило российское постпредство в Вене, Москва уведомила МАГАТЭ о ситуации на Курской АЭС в связи с попыткой нападения ВСУ на Курскую область.

Как напоминает РИА Новости, 8 августа на станции обнаружили, по предварительным данным, фрагменты сбитых ракет. Некоторые - там, где перерабатывают радиоактивные отходы.

"Безрассудные действия Украины грозят не только российскому ядерному объекту, но и ставят под удар всю мировую атомную отрасль", - говорится в сообщении представительства.

Там добавили, что фактов прямого обстрела Курской АЭС пока не зафиксировано.

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