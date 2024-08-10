В финальном поединке она победила китаянку Ян Лю

Боксерша-трансгендер* из Алжира выиграла золото на Олимпиаде 2024 в Париже.

В финальном поединке она победила китаянку Ян Лю. Иман Хелиф был(а) одной из двух спортсменок, дисквалифицированных в прошлом году на чемпионате мира Международной ассоциации бокса (IBA).

Глава IBA Умар Кремлев заявил, что у отстранённых спортсменок генетические тесты выявили мужской набор хромосом XY.

* ЛГБТ — запрещённое в России экстремистское и террористическое движение

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