В финальном поединке она победила китаянку Ян Лю
Боксерша-трансгендер* из Алжира выиграла золото на Олимпиаде 2024 в Париже.
В финальном поединке она победила китаянку Ян Лю. Иман Хелиф был(а) одной из двух спортсменок, дисквалифицированных в прошлом году на чемпионате мира Международной ассоциации бокса (IBA).
Глава IBA Умар Кремлев заявил, что у отстранённых спортсменок генетические тесты выявили мужской набор хромосом XY.
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