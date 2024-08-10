Израиль разбомбил школу в секторе Газа

Погибли не менее ста человек
Не менее ста человек погибли, десятки ранены в результате авианалёта Израиля по сектору Газа. Удар пришёлся по школе на севере палестинского анклава.
По данным СМИ, атака началась во время утренней молитвы беженцев, которые укрывались в здании. После удара вспыхнул пожар.
В ЦАХАЛ заявили, что уничтожили командный штаб ХАМАС, в котором находились бойцы и командиры палестинского движения, а сама школа использовалась для планирования и осуществления атак на Израиль.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
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