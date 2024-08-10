Минобороны перебросило в Курскую область танковые соединения

Они будут вытеснять силы противника из региона

Танковые экипажи заняли огневые позиции в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны.

Они будут уничтожать мобильные бронегруппы ВСУ в приграничном районе региона. Экипажи танков полностью готовы к боевой работе и ведению огня по противнику как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций, добавили в ведомстве.

6 августа украинские войска предприняли попытку прорыва в Курскую область. Армия России предотвратила их продвижение вглубь страны. Сейчас идёт вытеснение противника с приграничных территорий. В Курской, Брянской и Белгородской областях с 10 августа действует режим КТО.

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