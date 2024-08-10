ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минобороны перебросило в Курскую область танковые соединения

10:11
  • суббота
  • 10 августа 2024

Они будут вытеснять силы противника из региона

Танковые экипажи заняли огневые позиции в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны.

Ближайшие дни будут переломными: о ситуации в Курской области
Уничтожены украинские беспилотники над Курской областью

Они будут уничтожать мобильные бронегруппы ВСУ в приграничном районе региона. Экипажи танков полностью готовы к боевой работе и ведению огня по противнику как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций, добавили в ведомстве.

6 августа украинские войска предприняли попытку прорыва в Курскую область. Армия России предотвратила их продвижение вглубь страны. Сейчас идёт вытеснение противника с приграничных территорий. В Курской, Брянской и Белгородской областях с 10 августа действует режим КТО.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Военнослужащий экипажа танка Т-80
Военнослужащий экипажа танка Т-80
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.