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В Курской области идут поиски украинской агентуры

12:20
  • суббота
  • 10 августа 2024

И вытеснение сил ВСУ с территории России

В Курской, Брянской и Белгородской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения возможных угроз введён режим КТО. Российские военные наращивают группировку и наносят сокрушительные удары по неонацистам в приграничных районах. Авиация точечно ликвидирует скопления боевиков, продвигаются танковые экипажи.

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Под усиленную охрану взяты все госучреждения. На дорогах - больше постов и тщательная проверка документов. Ведётся поиск агентуры противника и сообщников террористов.

Ночью мощные корректируемые бомбы на националистов сбрасывали истребители. На рассвете их сменили ударные вертолёты. Продвижение ВСУ остановлено. Сегодня идёт полномасштабная ликвидация диверсионных и террористических групп.

Наиболее ожесточённые бои разворачиваются за окраинами Суджи, посёлков Меловое, Гоголевка, Любимовка, Снагость и Никольский. Ни один из населённых пунктов ВСУ не контролируют. Основные перестрелки с применением бронетехники идут на подступах.

Тех, кто вынужден покинуть свои дома, размещают в специально организованных центрах. Их только в Курской области - более 20. Людям привозят одежду, воду, продукты лекарства, генераторы. Минувшей ночью 80 человек, в основном пожилых, женщин и детей приняла Орловская область, ещё 123 - Тульская.

В пункты временного размещения уже доставлено более ста тонн гуманитарных грузов. Ещё несколько конвоев из регионов сейчас в пути. Активную помощь оказывают и власти Москвы. По поручению мэра Сергея Собянина в регион прикомандированы тысяча работников комплекса столичного городского хозяйства.

Тимур Абдуллаев, «ТВ Центр»

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