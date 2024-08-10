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Танки открыли шквальный огонь по позициям ВСУ под Донецком

13:42
  • суббота
  • 10 августа 2024

Все цели поражены

В зоне СВО российские военные установили огневой контроль над одной из ключевых трасс снабжения ВСУ на покровском направлении. Противник больше не может перебрасывать резервы и пополнять боеприпасы в районе города Курахово.

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Попытку ротации неонацистов пресекли бойцы группировки "Запад". Расчёты миномётов уничтожили замаскированные блиндажи, несколько бронемашин и скопления боевиков.

Под Донецком экипажи модернизированных танков Т-80 открыли шквальный огонь по опорным пунктам ВСУ. Снаряды поражают пулемётные позиции, ломают укрепления, сжигают технику.

Большие потери у противника и на правом берегу Днепра. Наши артиллеристы ликвидировали замаскированное самоходное орудие. У вражеской гаубицы сдетонировал боекомплект, сообщает "ТВ Центр".

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