Рядовые граждане выступают против эскалации

Сообщения о применении натовского оружия в ходе террористической атаки ВСУ на Курскую область возобновили на Западе дискуссии о рисках для самих стран альянса. И пока в Берлине и Вашингтоне поспешно ищут оправдания действиям Киева, простые граждане, в первую очередь европейцы, высказывают обоснованные опасения насчет последствий втягивания государств ЕС в украинский конфликт.

Это в первые часы после варварской атаки украинских боевиков на Курскую область на Западе делали удивлённые лица. Сегодня уже никто не стесняется: в интервью европейским и американским СМИ генералы, историки, политики, дипломаты в деталях рассказывают, сколько живой силы и техники стянул киевский режим к российской границе. А главное, признают - все были в курсе.

Немецкий МИД назвал действия Киева в Курской области "правом на самооборону". И теперь, фактически с одобрения властей, из сознания телезрителей в прямом эфире телеканалов Германии стирают "красные линии", говоря, что немецкие танки теперь принадлежат Украине.

Каждый второй немец, согласно опросу института Civey, уверен - если американцы, всё же, разместят в Германии ракеты Tomahawk в 2026 году, конфликта с Россией не избежать. Люди - против. Но кто их спрашивал. Журнал Spiegel публикует подборку комментариев политиков, в которой второго мнения не найти. Атаку на мирных жителей называют "законной", Россия, оказывается, "сама виновата", а западное оружие Киев может использовать, как захочет. Провалившееся наступление преподносят как триумф. И в ЕС, и в США.

Если Киев ставил целью поднятие боевого духа народа, это, возможно и удалось. А дальше - что? Откуда Украина возьмёт главный ресурс войны - людей? Очередная мобилизация станет для неё фатальной, пишет чешское издание iNDES. Украинский ВВП за время конфликта упал на 25%, на предприятиях некому работать. Но в Вашингтоне деньгами обещают помочь: выделят ещё 125 миллионов долларов.

Впрочем, экономике Украины пакет помощи, включающий вооружения, не окажет посильной поддержки. А живых денег Киеву дают всё реже. Потому что точно знают - средства утекут по неизвестным адресам. Накануне в багажнике дорогого внедорожника, принадлежащего украинскому чиновнику, нашли 5 миллионов евро. Фото - в открытом доступе, появляются подобные кадры в Сети довольно часто.

Евгения Проскурнова, «ТВ Центр»

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