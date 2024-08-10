Собянин рассказал о помощи жителям Курской области

Обустраиваются пункты временного размещения

Москва направляет в помощь пострадавшей от вылазки ВСУ Курской области дополнительные силы и ресурсы. Об этом сообщил Сергей Собянин.

"По поручению Президента России создаём условия для временного пребывания людей, которые были вынуждены покинуть свои дома", - написал мэр на своей странице "ВКонтакте".

Он сообщил, что за сутки в Курской области обустроены 24 пункта временного размещения вместимостью до 20 тысяч человек. В работах под Курском задействованы тысяча сотрудников столичного комплекса городского хозяйства и 345 единиц техники.

6 августа украинские войска предприняли попытку прорыва в Курскую область. Армия России предотвратила их продвижение вглубь страны. Сейчас идёт вытеснение противника с приграничных территорий. В Курской, Брянской и Белгородской областях с 10 августа действует режим КТО.

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