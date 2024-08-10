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Путин направил соболезнования президенту Бразилии в связи с крушением самолёта

11:43
  • суббота
  • 10 августа 2024

Погиб 61 человек

Президент России Владимир Путин направил телеграмму со словами соболезнования президенту Бразилии Луису Инасио Луле да Силве в связи с авиакатастрофой, произошедшей накануне.

Глава государства отметил, что Россия разделяет скорбь дружественного народа Бразилии. "Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки тем, кто потерял своих родных и близких в этой авиакатастрофе", - приводит текст телеграммы сайт Кремля.

9 августа в бразильском муниципалитете Виньеду потерпел крушение пассажирский самолёт ATR-72. Погибли более 60 человек, находившиеся на его борту. В стране объявлен трёхдневный траур.

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