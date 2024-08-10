Глава Сергиева Посада задержан за систематические взятки

Он получил не менее 15 миллионов рублей

Полиция задержала главу Сергиево-Посадского городского округа Дмитрия Акулова и руководителя местного МФЦ Юлию Каминскую. Их подозревают в коррупции, сообщает региональное управление СКР.

По данным следствия, Акулов неоднократно получал взятки от Каминской за общее покровительство и попустительство по службе. Всего с 2019 года глава города получил около 15 миллионов рублей.

Следствие просит суд арестовать задержанных.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram