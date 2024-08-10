Глава Сергиева Посада задержан за систематические взятки

Он получил не менее 15 миллионов рублей
Полиция задержала главу Сергиево-Посадского городского округа Дмитрия Акулова и руководителя местного МФЦ Юлию Каминскую. Их подозревают в коррупции, сообщает региональное управление СКР.
По данным следствия, Акулов неоднократно получал взятки от Каминской за общее покровительство и попустительство по службе. Всего с 2019 года глава города получил около 15 миллионов рублей.
Следствие просит суд арестовать задержанных.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
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