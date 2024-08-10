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В Судже уничтожена группа иностранных наёмников

12:18
  • суббота
  • 10 августа 2024

Удар нанесён высокоточным оружием

На южной окраине Суджи уничтожены 15 иностранных боевиков в пункте временной дислокации. Об этом сообщили в Минобороны.

Минобороны перебросило в Курскую область танковые соединения
В трёх регионах России введён режим КТО

Удар по наёмникам был нанесен ракетой с термобарической головной частью. Также за минувшие сутки российские военные пресекли попытки прорыва мобильных групп ВСУ в районах Ивашковского, Малой Локни и Ольговки. В районах Николаево-Дарьина, Гуева, Любимовки, Зеленого Шляха и Свердликова уничтожена техника и живая сила противника.

6 августа украинские войска предприняли попытку прорыва в Курскую область. Армия России предотвратила их продвижение вглубь страны. Сейчас идёт вытеснение противника с приграничных территорий. В Курской, Брянской и Белгородской областях с 10 августа действует режим КТО.

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