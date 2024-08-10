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Лукашенко сообщил об уничтожении украинских беспилотников в небе над Белоруссией

12:46
  • суббота
  • 10 августа 2024

Киев устроил новую провокацию

В небе над Белоруссией сбиты около десяти украинских беспилотников. Об этом сообщил президент страны Александр Лукашенко.

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Вечером 9 августа силы ВВС и войск ПВО Белоруссии были переведены в повышенную боевую готовность из-за того, что ВСУ нарушили воздушное пространство страны. По информации Лукашенко, примерно в шести километрах от украинской границы были уничтожены ударные беспилотники, сообщает БелТА.

Глава государства также рассказал о высоком уровне взаимодействия белорусских военных с российскими войсками ПВО. Благодаря этому, часть беспилотников, пролетевших над Белоруссией, были сбиты в ночь на 10 августа в Ярославской области России.

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