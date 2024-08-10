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В Москве началось обучение наблюдателей к выборам в МГД

15:15
  • суббота
  • 10 августа 2024

Его открыл Михаил Швыдкой

10 августа стартовало обучение москвичей, записавшихся в Корпус наблюдателей Общественной палаты столицы. В этом году они будут наблюдать за выборами в Мосгордуму и муниципальных депутатов в Новой Москве.

Открывший обучение зампред ОП Москвы Михаил Швыдкой подчеркнул важность общественного наблюдения за выборами:

Ваше участие в Корпусе наблюдателей – это не просто реализация гражданского права, это высокая ответственность и значимый вклад в развитие демократических процессов в нашем городе. Ваша работа является ключевым элементом в обеспечении прозрачности и легитимности процедуры голосования на предстоящих выборах.

В свою очередь, руководитель Группы разбора нарушений Общественного штаба по наблюдению за выборами, проректор Высшей школы экономики Алексей Кошель объяснил будущим наблюдателем некоторые особенности осенней избирательной кампании. А заместитель руководителя Общественного штаба Александр Асафов рассказал о развитии в Москве сервисов дистанционного электронного голосования.

Выборы в Москве пройдут с 6 по 8 сентября. На сайте "ПОЛИТМОСКВА" можно ознакомиться со списком кандидатов в Мосгордуму. Также там представлены кандидаты в депутаты ТиНАО. Голосование пройдёт в двух форматах: очном, на избирательном участке или онлайн.

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