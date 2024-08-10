Shaman обратился к жителям Курской области

Он перевёл на помощь пострадавшим миллион рублей

Shaman обратился к пострадавшим жителям Курской области и перевёл на помощь им миллион рублей. Певец отправил деньги "Российскому Красному кресту".

"Если радость на всех одна, на всех и беда - одна. Сотни людей уже откликнулись и помогают пострадавшим, кто чем может: сдают кровь, собирают и передают гуманитарную помощь, размещают у себя вынужденных переселенцев, оставшихся без крова, пищи и средств к существованию", - сообщил артист у себя в Telegram-канале.

Ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столица направляет в помощь пострадавшей от вылазки ВСУ Курской области дополнительные силы и ресурсы. Для работ под Курском командированы из Москвы тысяча сотрудников столичного комплекса городского хозяйства, отправлено 345 единиц техники.

6 августа украинские войска предприняли попытку прорыва в Курскую область. Армия России предотвратила их продвижение вглубь страны. Сейчас идёт вытеснение противника с приграничных территорий. В Курской, Брянской и Белгородской областях с 10 августа действует режим КТО.

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