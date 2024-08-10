Белоруссия стягивает войска к границе с Украиной

После ночного инцидента

Белоруссия усиливает группировку войск на границе с Украиной. Приказ отдал президент Александр Лукашенко после ночной атаки беспилотников, передаёт БелТА.

Как сообщил министр обороны страны Виктор Хренин, глава государства дал указания на усиление группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях на юге республики, граничащем с Украиной.

Ранее Лукашенко сообщил, что украинские ударные беспилотники 9 августа нарушили воздушное пространство страны. Часть дронов была сбита силами ПВО Белоруссии, часть – российскими средствами ПВО в небе над Ярославской областью.

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